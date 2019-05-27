Зеленский отправился в первую региональную поездку - посетил передовую (фото)

Глава государства пообщался с бойцами и заслушал доклад командующего ОС.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье.

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Как сообщается на сайте президента Украины, глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

«В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – через 400 метров», - говорится в сообщении.

Президент указал на необходимость улучшения обеспечения.

«Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными», – сказал глава государства, осмотрев бытовые условия бойцов.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Ранее Зеленский назвал своим первым заданием прекращение огня на Донбассе и рассказал, на что ради этого готов.