За сутки не было ни одного обстрела из тяжелого оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер штаба АТО Андрей Лысенко.

"Вчера, 15 марта, фактов использования вражеской артиллерии не зафиксировано", - сказал Лысенко.

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По его словам, местами наибольшего напряжения, где случаются провокации боевиков с использованием стрелкового оружия, гранатометов, бронетехники и минометов, являются населенные пункты к востоку от Мариуполя, район Донецкого аэропорта, Майорск под Горловкой, Сокольники неподалеку от Бахмутской трассы.

Также боевики дважды использовали стрелковое оружие и гранатометы непосредственно по поселку Пески.

"Уже сегодня, после полуночи, боевики проявили активность в районе наших позиций вблизи Широкино и Авдеевки", - сообщил Лысенко.