Боевики начали использовать полный спектр разведывательных сил: от беспилотников и РТР до диверсионных групп

Для всей зоны АТО особенностью последних 3-х дней стало резкая активизация разведывательных мероприятий со стороны российско-террористических войск.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

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"Противник использует полный спектр разведывательных сил и средств: от БПЛА и средств радиотехнической разведки (РТР) до диверсионно-разведывательных групп. Зафиксирована работа 2-х узлов (центров) РТР на участке от Тельманово до Горловки, а также развертывание нескольких командных пунктов и пунктов управления в районе севернее Луганска и в полосе Стаханов-Первомайск", - говорится в сообщении.