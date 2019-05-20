В результате вражеского обстрела ранение получил украинский военный

С полуночи боевики трижды нарушили режим тишины в районе проведения ООС.

Один украинский защитник сегодня получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник сообщил во время ежедневного брифинга об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

По его словам, по состоянию на 12.00 в районе проведения ООС зафиксировано три вражеских обстрела на Донецком направлении.

Так, под вражеский огонь сегодня попали опорные пункты подразделений Объединенных сил недалеко от Гнутово, Водяного и Старогнатовки.

"Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Огонь противником велся по направлению н.п. Пикуза, Новоласпа и Ужовка. В одном из случаев наши защитники вынужденно применили в ответ стрелковое оружие, чтобы заставить врага прекратить огонь", - отметил Мотузяник.