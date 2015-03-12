СБУ задержала назначенного террористами "начальника Донецкой железной дороги"

Как сообщает сайт СБУ, в мае прошлого года представители незаконных военизированных формирований, вооруженные автоматами, ворвались в офис Донецкой железной дороги и "поставили" своего руководителя. Установлено, что этот человек в то время уже активно сотрудничал с бандформированиями, знал о готовящемся захвате админздания управления железной дороги и заранее согласился на свое назначение.

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Самозванец по указаниям представителей так называемой "ДНР" осуществлял масштабное хищение имущества государственного предприятия, в том числе руководил разрезанием на металлолом подвижного состава железной дороги, что нанесло миллионный ущерб отрасли. Полученные преступным образом доходы направлялись на финансирование террористических организаций.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине СБУ задержала двух информаторов "ДНР".