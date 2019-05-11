В Одесской области простились с погибшим на Донбассе бойцом
Сегодня в Килийском районе Одесской области простились с бойцом Денисом Козьмой, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил.
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Как сообщили УНИАН в Килийской райгосадминистрации, 31-летний Козьма служил в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Является уроженцем села Приозерное Килийского района. На фронте был с середины августа 2014 года.
«Геройски погиб возле села Николаевка на Приазовском направлении во время преследования вражеской диверсионно-разведывательной группы», - сообщили в РГА.
Боец пропал без вести 1 мая, когда группу военных оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позднее выяснилось, что погибший находиться в морге на оккупированной территории. 8 мая боевики выдали украинской стороне тело морпеха.
Накануне ночью бойца спецтранспортом доставили в Приозерное.
В последний путь Козьму проводили сотни односельчан, побратимы, родные и близкие, руководство Килийской райгосадминистрации. В Приозерном объявлен двухдневный траур.