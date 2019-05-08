Боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе - штаб ООС

Из-за нарушения договоренностей прекращены работы по восстановлению зданий в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка.

Российские боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook.

«По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10.00 8 мая от команды СММ ОБСЕ получено уведомление о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на Востоке Украины режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «из-за наглого нарушения Минских договоренностей» российскими оккупационными войсками были прекращены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов. Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка.

«И хотя данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов относительно дальнейшего обострения социальной напряженности в регионе и обострения вооруженного конфликта в целом, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил», - заявили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, оккупанты продолжают устанавливать на Донбассе запрещенные мины.