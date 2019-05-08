Оккупанты продолжают устанавливать на Донбассе запрещенные мины

В Минобороны подчеркивают, что такие действия оккупантов создают предпосылки для ухудшения ситуации безопасности и представляют угрозу жизни гражданского населения временно оккупированной территории Донбасса.

Российские оккупанты продолжают устанавливать на оккупированном Донбассе противопехотные мины запрещенные Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на украинскую разведку.

«Российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование передовых, тыловых и опорных пунктов, в том числе путем установления дополнительных минно-взрывных заграждений с применением запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин. Указанные действия противника создают предпосылки для ухудшения ситуации безопасности и представляют угрозу также жизни гражданского населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ", - заявил Мотузяник.

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По его словам, «беспорядочное установления мин приводит к потерям личного состава оккупантов, а именно первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил российско-оккупационных войск».

«Так, подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевых задач зашел на собственное минное поле и понес потери убитыми и ранеными», - сказал пресс-секретарь.

Он также сообщил, что российское командование распространяет информацию о якобы попадании военнослужащих под обстрел Объединенных сил с целью сокрытия реальных обстоятельств потерь своего личного состава».

Кроме того, отметил Мотузяник, противник активно устанавливает ложные отметки о минировании местности в районах скрытого размещения тяжелого вооружения, которое, по Минским договоренностям, должно быть отведено для создания зоны безопасности.

*** Оттавская конвенция или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года, ратифицировала 18 мая 2005 года. На время подписания соглашения Украина имела пятый крупнейший арсенал противопехотных мин в мире (после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана), который достался ей в наследство от Советского Союза и насчитывал 6 млн мин типа ПФМ (противопехотная фугасная мина).

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 7 мая, вооруженные формирования РФ 25 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Кроме того, один украинский боец погиб из-за обстрела 8 мая.