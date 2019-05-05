На Донбассе во время боя с боевиками исчез украинский военный

Сегодня стало известно, что тело украинского бойца может находиться в морге в одном из городов на оккупированной территории.

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили об исчезновении своего военнослужащего во время боя с оккупантами.

Об этом сообщается на странице в Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины.

«На днях под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив наших позиций возле села Николаевка. Наши побратимы, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещение противника и открыли по врагу огонь, принудив его к отступлению», - отмечается в сообщении.

Также сказано, что в это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага.

Читайте такжеНа оккупированной территории Донбасса осуществляются тотальная милитаризация детей и молодежи – правозащитники

«Для прикрытия отступающих диверсантов противник начал обстрел нашей группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ходе боя один из наших воинов исчез. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации», - сообщили в 35-й ОБрМП.

В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям относительно установления режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца.

«Сегодня стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге в одном из городов на оккупированной территории», - отмечается в сообщении.

В 35-й ОБрМП заверили, что принимают все меры для идентификации погибшего и, в случае подтверждения информации, эвакуации тела.