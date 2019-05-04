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Боевики сегодня били по силам ООС из запрещенного оружия

20:01, 04 мая 2019
Война
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REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Всего с начала суток оккупанты 9 раз нарушил режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрел возле Марьинки и Новомихайловки, вблизи населенных пунктов Пески, Талаковка и Лебединское.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из 120 мм минометов - около населенного пункта Зайцево, из 82 мм минометов - в районе населенного пункта Луганское, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, добавили в штабе.

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Теги: #Донбасс#война