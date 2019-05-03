В ОРДО возник критический дефицит лекарств в гражданских медучреждениях несмотря на их избыток в военных

В военных медучреждениях, исключительно для лечения кадровых российских военнослужащих, хранятся избыточные запасы медикаментов.

На оккупированной Россией части Донбасса возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

«Россия продолжает уменьшать объемы предоставления так называемой «гуманитарной помощи» населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе по вопросам медицинского обеспечения. В частности, из-за отмены очередного так называемого «гуманитарного конвоя», который традиционно отправлялся с территории Российской Федерации к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных», - сказал Праута.

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При этом, по его словам, «в военных медицинских учреждениях, исключительно для обеспечения лечения кадровых российских военнослужащих и инструкторов из состава первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов (Вооруженных сил РФ), хранятся избыточные запасы медикаментов».

«Гражданские же больные, в том числе бывшие военнослужащие противника, которые были призваны из числа местного населения и уволены по инвалидности вследствие ранений и болезней, получать медицинскую помощь и лекарства в медицинских учреждениях российско-оккупационных войск возможности не имеют даже после оформления российских паспортов», - отметил Праута.