Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Правоохранители задокументировали обстрел боевиками жилого сектора города Авдеевка Донецкой области.

Читайте такжеБойцы ООС мощным ударом ответили на многочисленные обстрелы боевиков: пятеро оккупантов уничтожены, двое ранены

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, сообщение об обстреле поступило в Авдеевского отделения полиции сегодня около 13.30 от потерпевшего местного жителя.

В домовладении жителя Авдеевки, расположенное на улице Лермонтова, повреждено окно. Кроме того, иссечен осколками фасад дома, расположенного по переулку Лесному.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Ранее командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев назвал крупнейшие достижения операции за год ее проведения на Донбассе.

Среди крупнейших достижений Наєв отметил принуждение врага к уменьшению интенсивности огня, что привело к уменьшению количества потерь со стороны сил, снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создании надлежащих условий для жизни гражданского населения.