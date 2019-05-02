Отвоевание территорий и уменьшение потерь: Наев назвал главные достижения сил ООС за год

Среди крупнейших достижений Наев отметил принуждение врага к уменьшению интенсивности огня.

Командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев назвал крупнейшие достижения операции за год ее проведения на Донбассе.

Об этом говорится в его заявлении по случаю первой годовщины проведения операции на странице штаба ООС в Facebook.

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Среди крупнейших достижений Наев отметил принуждение врага к уменьшению интенсивности огня, что привело к уменьшению количества потерь со стороны сил ООС, снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создание надлежащих условий для жизни гражданского населения.

«Так, с начала Операции объединенных сил: не нарушая Минских договоренностей, возвращены под контроль около 24 км2 территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Вильный, Южное, Шумы); проверено на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га; уничтожено 52655 взрывоопасных предметов; восстановлено 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях; изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов; в пользу Государства изъяты материальные ценности, которые использовались незаконно, стоимостью около 274 млн. грн», – говорится в сообщении.

Наев также заявил, что в рамках его инициативы “Помощь Востоку” в лечебные заведения Донецкой и Луганской областей передано медицинское имущество на сумму 5,8 млн грн.

«Низкий поклон подвигу тех, кто положил свою жизнь ради нашей Родины. Мы помним каждого из Вас. Вы навсегда останетесь в наших сердцах», – добавил командующий ООС.