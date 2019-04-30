Журналисты показали, как живет оккупированный поселок под Луганском (видео)

Поселок Металлист летом 2014 года оказался в эпицентре кровавых боев.

Украинские журналисты побывали в оккупированном поселке Металлист Луганской области.

Читайте такжеУмер раненый на Донбассе десантник ВСУ (фото)

В этом населенном пункте были убиты двое журналистов российского телеканала, а позже похищена Надежда Савченко. Репортаж о поездке в поселок опубликовало издание "Радио Свобода".

Местные жители выживают за счет получения украинских пенсий, для этого им приходится пересекать блокпост у Станицы Луганской, хотя подконтрольный город Счастье находится в 15 км от поселка.

"Людям по 80 лет, инвалидов таскают, люди умирают. Счастье не открывают. В Счастье же проще", - жалуется местный пенсионер.

Работы в поселке также нет. Местные выживают за счет огородов. Также проблемы наблюдаются с водой и светом.

Мирные жители поселка в основном проявляют проукраинскую позицию, однако отмечают, что выехать не могут в силу проблем со здоровьем и страха.

Ранее журналисты рассказали о ситуации на фронте после новости о выдаче паспортов РФ жителям "ЛДНР".