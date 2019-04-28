"Напомнила о себе война": журналисты рассказали о ситуации на фронте после новости о паспортах РФ (видео)

Сразу же после путинского указа напомнила о себе война.

На этой неделе российский президент Владимир Путин объявил о введении упрощенного режима получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Глава украинского МИД назвал это "новым паспортным этапом оккупации". Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание. Но пока дипломаты осуждают такую политику на словах, бойцы на Донбассе видят уже реальные действия врага.

Аппетит российских политиков разгулялся не на шутку. Накануне Пасхи лидер ЛДПР демонстративно собирается проглотить две трети Украины. Пока что в виде торта.

"Вот это вот мы оставляем Украине: одну треть на Западе. Одну треть! А две трети - все это Юго-восточная Россия!" – говорит он.

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О чем Путин молча думает, Жириновский вслух произносит. Такие правила игры в Кремле. Торт на столе Жириновского - иллюстрация конечной цели, ради которой Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе, говорится в сюжете.

"Я здесь не вижу ничего необычного. Более того, когда другие страны, соседи Украины, это делают, почему Россия этого не может делать?", - аргументирует свое решение относительно паспортов российский президент.

И сделал он это в момент смены власти в Украине, очевидно, рассчитывая на неготовность Киева к такому удару. Пятый, еще действующий украинский президент попытался его отбить.

"Раздача паспортов по так называемому южно-осетинскому и приднестровскому сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса", - заявил Порошенко.

Шестой президент был еще откровеннее: свободной стране паспорта страны-захватчика не нужны. Разве что беглецам-предателям. И самое интересное - это предложенная Зеленским формула зеркального ответа, и намек на экспорт майдана пока с Facebook-страницы.

"Украина не откажется от своей миссии быть примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии будет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. Прежде всего – россиянам, которые сегодня страдают больше всего", - заявил Зеленский.

Сразу же после путинского указа напомнила о себе война. Контрольный пункт в Верхнеторецком лишь маленькая клетка на большой шахматной доске. Боевики закрыли его именно накануне выборов президента Украины. Возможно, для того, чтобы местные жители не ходили туда-сюда и не видели, как там скапливается военная техника перед тем, как будут раздавать российские паспорта.

Здесь боевики в буквальном смысле начали опускать железный занавес. Сначала перестали выпускать школьников. Потом дошла очередь до остальных - учителей, железнодорожников и юристов.

А в тот день, когда Путин подписал свой указ, здесь, после длительной тишины, начались бои.

"Мое дело маленькое, копать и пулю не поймать", - говорит один из украинских военных.

На этом участке фронта началось обострение. Ребята связывают это с тем, что на той стороне начали раздавать российские паспорта. На первый взгляд, замысел противника выглядит простым.

"Этот момент, Порошенко не сдал, Зеленский не принял, в этот момент они угадали. Они репетируют сценарий наступления. Чтобы они защищали не просто русскоязычное население, а уже граждан Российской Федерации", - отмечает один из бойцов ВСУ.

Под предлогом защиты своих граждан Россия может открыто ввести свои войска. Инфраструктура на оккупированных территориях полностью готова к этому. Более того. Новость о раздаче паспортов громко распространило российское телевидение еще месяц назад.

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Контрольный пункт на выезде из оккупированной Горловки похож на настоящую государственную границу. Симпатичные девушки, как в аэропорту, проверяют паспорта по базе. В очереди преимущественно “пенсионные туристы”. Едут на подконтрольную территорию за пенсией. Те, кого не интересуют российские паспорта, не прячутся за нейтральными ответами.

"А вы слышали, что Путин будет раздавать российские паспорта? – Слышала. - Будете брать себе российский паспорт? - Нет, зачем он нужен, я хочу украинский, свой", - рассказывает одна из женщин на КПВВ.

Однако, большинство избегает разговоров о российском гражданстве.

"Процентов двадцать (возьмут паспорта), может. Мы вот общаемся, у кого украинские паспорта, никто российские брать не хочет", - отмечают местные.

И лишь единицы решились говорить про мечту - про российскую пенсию. Вот ради чего нужен паспорт с двуглавой птицей на обложке.

"Вот эта езда прекратится. Потому что, конечно, пенсии пойдут российские", - говорит одна из женщин на пропускном пункте.

Однако, донбасские пенсионеры – последнее, о чем думали в Кремле, когда подписывали этот указ. Российское телевидение предельно откровенно сообщило, кто первый в очереди за двуглавым паспортом.

"Часть документов находится в "Донецкой республике", в первую очередь, их будут получать представители госструктур и силовых структур", - отмечает российский пропагандист Семен Пегов.

Правила игры меняются. До недавнего времени граждан России держали как можно дальше от передовой – чтобы не попали в плен и не испортили созданный Москвой миф о гражданской войне в Украине. Отныне российских граждан сознательно будут подставлять под украинские пули.

И это может сработать, как основание для российского наступления, о чем прямо сейчас говорят на фронте.

В Авдеевской промзоне боевики буквально в нескольких десятках метров от украинских военных. Спровоцировать украинцев на ответный огонь, обвинить их в грубом нарушении Минских договоренностей и пойти в наступление, якобы защищая интересы новых российских граждан. Такой российский сценарий после раздачи российских паспортов, учитывая короткие дистанции, здесь, на "промке", абсолютно не выглядит фантастическим.

Если россияне задействуют именно этот сценарий, то реализовывать его начнут там, где линия фронта проходит по населенным пунктам. Украина попыталась сыграть на опережение - созвала Совет Безопасности ООН на внеочередное заседание. Коллективный Запад якобы понял, какой именно план реализует Россия.

"Если к власти приходит новый неопытный лидер, его надо поймать на моменте слабости, его надо спровоцировать. Именно это вы пытаетесь сделать", - отметил представитель Германии Кристоф Хойзген.

Однако, Совбез не принял никакого решения. И Путин, не увидев красных флажков, пошел дальше. Объявил, что раздача паспортов не ограничится оккупированной территорией.

Он даже не скрывает, что готов потратить на это безумие сумасшедшие деньги – сто миллиардов рублей. Цель – контроль над всей Украиной – оправдывает средства, отмечается в сюжете.

Члены Совбеза выражают беспокойство. Курт Волкер, представитель Госдепа, не против прямых переговоров нового украинского президента со старым российским. Что будет делать Украина в новой реальности – непонятно. Весь спектр зеркальных мер – от визового режима с Россией к лишению новых россиян украинского гражданства, - является лишь темой для обсуждения. По крайней мере до инаугурации.