Оккупанты восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь среди украинских бойцов нет

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалёку от сёл Лебединское и Пески.

За минувшие сутки на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских бойцов нет.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики дважды применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалёку от города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – неподалёку от села Пески; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял позиции украинских защитников: из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле села Травневое.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки Объединенных сил, 29 апреля один оккупант был уничтожен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Лебединское и из гранатометов различных систем - вблизи Песок. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, подчеркнули в пресс-центре.