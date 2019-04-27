Боевики пять раз обстреляли украинские позиции в районе ООС

Вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС по состоянию на 18:00 27 апреля.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов у населенного пункта Новоселовка Вторая; из ручных противотанковых гранатометов вблизи города Красногоровка; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Широкино и Лебединское.

В районе ответственности ОТУ «Пивнич» террористы из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Луганское.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.