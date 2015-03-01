Из плена боевиков освободили четырех бойцов 128-й бригады - Будык
22:27, 01 марта 2015Общество
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Из плена террористов освободили четырех бойцов 128-й горно-пехотной бригады.
Из плена боевиков освобождены четыре бойца 128-й бригады / topwar.ru
Об этом "5 каналу" сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будык, пишет Украинская правда.
По его данным, освобождены - Руслан Шкамлотов, Игорь Пилипака, Юрий Иванюк и Евгений Шевчук, они уже возвращаются домой.
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По словам Будыка, состояние здоровья бойцов удовлетворительное.
Как известно, накануне Будык сообщил, что из плена освобождены 8 волонтеров, бойца 128-й бригады и одного гражданского.
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