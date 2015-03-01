Из плена боевиков освободили четырех бойцов 128-й бригады - Будык

Об этом "5 каналу" сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будык, пишет Украинская правда.

По его данным, освобождены - Руслан Шкамлотов, Игорь Пилипака, Юрий Иванюк и Евгений Шевчук, они уже возвращаются домой.

Читайте такжеИз плена боевиков освободили 10 человек, среди которых восемь - волонтеры

По словам Будыка, состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

Как известно, накануне Будык сообщил, что из плена освобождены 8 волонтеров, бойца 128-й бригады и одного гражданского.