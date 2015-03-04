ОБСЕ не может подтвердить полноценный отвод тяжелого вооружения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь миссии Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве.

«С момента объявления прекращения огня в середине февраля мы посылали около 30 патрулей наблюдателей на восток Украины, и многие из них направлялись туда, чтобы наблюдать за отводом тяжелого вооружения. И я вынужден сказать, что было несколько случаев, когда патруль не допускали к конечным точкам расположения отвода тяжелого вооружения и техники. Безусловно, это неприемлемо», - заявил он.

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По его словам, в ОБСЕ настаивают, чтобы каждая сторона предоставляла информацию, что поможет эффективно осуществлять мониторинг отвода.

«Специальная мониторинговая миссия на данном этапе не может подтвердить полноценный отвод», - заявил пресс-секретарь миссии ОБСЕ.

«Чтобы наше подтверждение имело под собой основания, наша миссия должна знать номерные знаки тяжелого вооружения, куда оно отводится, какими коридорам и где будет расположено тяжелое вооружение и техника», - отметил он.

Боцюркив также подчеркнул, что ОБСЕ должна иметь возможность посещать места, куда осуществляется отвод, и установить, не возвращается ли в зону АТО отведенное тяжелое вооружение.

Читайте такжекомплексом мероприятий

- Для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

- Для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения по Минскиму меморандуму от 19 сентября 2014 г.