За последнюю неделю из зоны АТО вывезли более 80 тел погибших бойцов
11:12, 04 марта 2015Война
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За последнюю неделю из зоны АТО вывезены тела 81 лица, которые погибли в январе.
Из зоны АТО вывезли более 80 тел / 061
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
"За последнюю неделю с территории, временно находящейся под контролем боевиков, были вывезены тела 81 человека, которые погибли в период с января по февраль текущего года", - сказал он.
Читайте такжеЗа время АТО погибли более 1500 военных, 6 тыс. 226 - раненыПо его словам, "в настоящее время идентифицировано 19 тел. Их фамилии вскоре будут размещены на сайте Министерства обороны Украины".
Также он сказал, что для идентификации других погибших привлечены специалисты судебно-медицинской экспертизы.
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