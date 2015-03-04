За последнюю неделю из зоны АТО вывезли более 80 тел погибших бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"За последнюю неделю с территории, временно находящейся под контролем боевиков, были вывезены тела 81 человека, которые погибли в период с января по февраль текущего года", - сказал он.

Читайте такжеЗа время АТО погибли более 1500 военных, 6 тыс. 226 - раненыПо его словам, "в настоящее время идентифицировано 19 тел. Их фамилии вскоре будут размещены на сайте Министерства обороны Украины".

Также он сказал, что для идентификации других погибших привлечены специалисты судебно-медицинской экспертизы.