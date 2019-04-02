На Донбассе боевики резко увеличили количество обстрелов: ранены трое военных

Объединенные силы ответным огнем уничтожили двух оккупантов, еще шестеро были ранены.

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил террористы 18 раз нарушили режим прекращения огня, пять раз применив запрещенное оружие. Читайте такжеВ районе ООС ранен один украинский военнослужащий

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Песков украинские позиции попали под огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки боевик вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Новотроицкого украинские позиции были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из крупнокалиберных террористы стреляли возле Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Крымского. Из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе Новолуганского. У Золотого-4 террористы применили с минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Зайцево боевики обстреляли украинских военных из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новотошковское.

В штабе добавили, что в результате обстрелов трое украинских военных получили ранения. Объединенные силы ответным огнем уничтожили двух оккупантов, еще шестеро были ранены. Также украинские военные уничтожили боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток с минометов калибров 120 и 82 мм боевики обстреляли украинские позиции в районе Верхнеторецкого. Потерь среди личного состава нет.