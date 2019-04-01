В районе ООС ранен один украинский военнослужащий

С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов в районе проведения ООС.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза обстреляли позиции украинских войск, при этом трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС в социальной сети Facebook.

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Так, оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских бойцов вблизи села Крымское; из миномета калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Зайцево; из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Золотое-4; из миномета калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новолуганское.

«В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - сообщили в пресс-центре.

Как отмечается, подразделения, которые были обстреляны боевиками, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, заверили в пресс-центре ООС.