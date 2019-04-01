ВСУ уничтожили боевую машину оккупантов на Донбассе (видео)
12:53, 01 апреля 2019Война
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Офицер похвастался успехом бойцов ООС.
Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину российских оккупантов.
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Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" и опубликовал видеозапись.
"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожена одна единица боевой техники!", - говорится в его сообщении.
Как сообщал штаб ООС, на Донбассе вчера оккупанты только один раз нарушили перемирие.
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