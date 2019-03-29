Стрелявший в Донецком аэропорту по "киборгам" актер получил звание народного артиста РФ

В начале 2015 года правоохранительные органы Украины объявили Пореченкова в розыск.

Российский актер Михаил Пореченков, стрелявший из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса», получил звание народного артиста РФ.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Народный артист РФ» Пореченкову Михаилу Евгеньевичу - артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский художественный академический театр имени А.П. Чехова», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году российский актер Михаил Пореченков посетил подконтрольный боевикам украинский Донецк. После чего в Интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков в каске с надписью «Пресса» стрелял из пулемета в сторону Донецкого аэропорта, который защищали украинские силовики. Официальной целью приезда Пореченкова в Донецк был показ запрещенного в Украине фильма «Поддубный», где актер сыграл главную роль.

СБУ открыла головное производство против Пореченкова по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР».

Кроме того, Следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство в отношении Пореченкова по ст. 260 ч. 4 УК Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, Пореченков в Донецке «в составе вооруженной банды лично принимал участие в обстреле подразделений украинских Вооруженных сил из автоматического оружия. Эти кадры обошли телеэкраны, в полном объеме разоблачая этого гражданина России в совершении преступления на территории Украины».

В начале 2015 года правоохранительные органы Украины объявили Пореченкова в розыск.