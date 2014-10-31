Пореченков о своей стрельбе по украинским военным: «Это был салют»

Об этом сообщают РИА Новости.

Зрители спросили актера, в кого он стрелял в аэропорту. "В воздух", — ответил Пореченков. "Это был салют", — добавил он.

Также его спросили, как он относится к тому, что Украина объявила его в розыск. "Никак. Вот так они ко мне относятся", — сказал актер.

По окончании встречи он уехал в сопровождении вооруженной охраны.

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Ранее в сети появились кадры, на которых Пореченков стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками.

Позже СБУ завела дело на актера за стрельбу в аэропорту. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В свою очередь, Пореченков заявил, что кадры, на которых он стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками, якобы были постановочными, а патроны холостыми.