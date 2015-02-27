Ночью боевики обстреляли из минометов блокпост на Бахмутке

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Как сказано в сообщении, вчерашний день, 26 февраля, и прошлая ночь на Луганщине прошли относительно спокойно, обстрелов не было в Станице Луганской, Счастье, Троицком, Трехизбенке, Попасной и других традиционно горячих точках. Однако полного прекращения огня так и не произошло. Около 22 часов ночи боевики обстреляли из минометов 29-й блокпост на Бахмутке вблизи Новотошковки Попаснянского района. Данных о пострадавших нет. Кроме того, в окрестностях Крымского (Новоайдарский район, рядом с бывшим 31-м блокпостом) периодически вспыхивали перестрелки с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов между боевиками и украинскими военными. Село в результате этих боевых действий не пострадало, данных о раненых военных тоже нет.

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«Во всех населенных пунктах, расположенных на линии разграничения огня, идет активное восстановление поврежденных коммуникаций и систем жизнеобеспечения, - сообщает председатель Луганской ОГА. - В Крымском электрики поднимают поваленные опоры электропередач, в Станице Луганской свет включают в Старой и Новой Кондрашковке (микрорайоны, которые больше всего пострадали от обстрелов), в Счастье, Горном, Золотом, Нижнем работают все системы жизнеобеспечения».

В то же время, ряд населенных пунктов все еще остается без электроэнергии (Крымское, Новотошковка, Троицкое), и газа (Крымское, Нижнее, Светличное, Тошковка, Трехизбенка). Восстановление этих коммуникаций требует значительных усилий ремонтных бригад, а в отдельных случаях и доступа на оккупированные территории.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики перебрасывают свои формирования ближе к позициям сил АТО.