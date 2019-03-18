Появилось видео ликвидации пулеметной точки оккупантов на Донбассе

По данным разведки, в результате точного обстрела ликвидирован один боевик.

В сети показали, как военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали пулеметную точку оккупантов в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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В результате обстрела уничтожена очередная пулеметная точка противника и укрепление. Также известно, что один оккупант был ликвидирован.

"Адекватный ответ или очередной "шмаки бум"... По данным разведки, один оккупант присоединился к "200-й бригаде", - написал Штефан.

Как сообщал УНИАН, боевики в воскресенье, 17 марта, 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС, в том числе семь раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения. В свою очередь силы ООС уничтожили троих и ранили четверых оккупантов.