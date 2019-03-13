Боевики вчера пустили в ход запрещенное вооружение: ВСУ ответили уничтожением двух оккупантов

Потерь среди украинских защитников нет.

12 марта российские оккупационные войска три раза открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны дважды: из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.

Потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отметили в штабе.