Боевики сегодня дважды обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

Потерь среди украинских защитников нет.

Оккупанты сегодня на Донбассе обстреляли украинские подразделения возле Павлополя и Авдеевки.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

«На протяжении текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», два раза применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями», - сказано в сводке.

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Как отмечается, боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь из минометов калибров 120 и 82 мм и возле Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников», - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на Донбассе российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских защитников не было.