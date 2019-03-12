Боевики сегодня дважды обстреляли украинских военных из запрещенного оружия
Оккупанты сегодня на Донбассе обстреляли украинские подразделения возле Павлополя и Авдеевки.
Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
«На протяжении текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», два раза применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями», - сказано в сводке.
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Как отмечается, боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь из минометов калибров 120 и 82 мм и возле Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
«Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников», - говорится в сводке.
Как сообщал УНИАН, 11 марта на Донбассе российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских защитников не было.