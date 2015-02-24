В МВД установили личность боевика, который обстрелял правоохранителей в Мариуполе
01:49, 24 февраля 2015Война
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Установлена личность второго боевика из ДРГ, открывшей огонь по правоохранителям в Мариуполе.
Правоохранители просят помочь с поисками преступника / omenahistoricalsociety.com
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Гриненко Николай Игоревич, 1986 года рождения, житель Мариуполя. Преступник может быть вооружен. Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией о местонахождении преступника, сообщайте нам по номеру "102"", - написал Аброськин.
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