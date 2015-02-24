В МВД установили личность боевика, который обстрелял правоохранителей в Мариуполе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Гриненко Николай Игоревич, 1986 года рождения, житель Мариуполя. Преступник может быть вооружен. Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией о местонахождении преступника, сообщайте нам по номеру "102"", - написал Аброськин.

Читайте такжеВ Мариуполе предотвратили теракт: погиб один милиционер, еще 2 ранены

Сообщение by Vyacheslav Abroskin.