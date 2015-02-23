На Луганщине задержали очередного корректировщика огня боевиков по Счастью
Злоумышленник рассказал, что лично составлял маршруты проникновения в тыл украинских войск для совершения диверсий.
В Луганской области сотрудники СБУ задержали террориста, который выполнял диверсионные задачи в районе г. Счастье и в Станично-Луганском районе.
Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что с января этого года 33-летний местный житель участвовал в деятельности террористической группировки ЛНР. По словам задержанного, он "помогал" диверсионной группе, в состав которой входили граждане Российской Федерации, в том числе сотрудники спецслужбы ГРУ ГШ МО РФ.
Информатор сообщал членам террористической организации данные о количестве военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины в г. Счастье, сообщал о местах их дислокации и передвижения.
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Злоумышленник рассказал, что лично составлял маршруты проникновения в тыл украинских войск для совершения диверсий.
Задержанный корректировал огонь артиллерии боевиков по родному городу. Вследствие этих преступных обстрелов уничтожена инфраструктура Счастья, разрушены дома граждан и убиты мирные жители.
В отношении боевика открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет заключения.
По решению суда террорист арестован.