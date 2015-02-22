Боевики обстреляли из буферной зоны захваченный ими же населенный пункт и пожаловались на это ОБСЕ - пресс-центр АТО



Об этом заявляет пресс-центр АТО.

«Очередная провокация от террористов. 22 февраля около 19.00 из населенного пункта Водяное, которое находится в буферной зоне, боевики открыли огонь, предположительно из артиллерии или танка, по территории, которая временно находится под контролем противника. По данным разведки стрельба велась в район населенного пункта Ленинское и Дзержинское. В это время в районе стрельбы было зафиксировано 6 беспилотных летательных аппаратов противника», - говорится в сообщении.

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Около 19.15 противник открыл артиллерийский огонь из населенного пункта Пищевик, что в буферной зоне, в направлении населенного пункта Широкине.

Командование сектора «М» отмечает, что после подписания двустороннего договора о прекращении огня, украинская артиллерия ни разу не открывала огонь в сторону противника, и не находится в вышеуказанных населенных пунктах, в которых зафиксировано обстрелы. Своими действиями боевики пытаются обвинить украинскую сторону в нарушении Минских договоренностей и эскалации конфликта, подчеркнули в пресс-центре.