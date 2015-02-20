Украина не принимала участия в оформлении 15-го “гумконвоя” из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

“В Украину вторгся 15-й так называемый “гумконвой”. Представители украинской стороны участия в оформлении не принимали, поэтому информация о содержании отсутствует”, - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, террористическая организация "Луганская народная республика" заявила, что сегодня, 20 февраля, в Луганск прибыла очередная колонна с так называемой гуманитарной помощью из Российской Федерации.

Читайте также«ЛНР» заявляет о прибытии в Луганск очередного «гумконвоя» из РФКак говорится в сообщении «ЛНР», 15 машин доставили 100 тонн гуманитарных грузов для жителей Дебальцево и других населенных пунктов, которые больше всего пострадали от боевых действий.

Ранее РФ сообщила, что на восток Украины отправился очередной «гуманитарный конвой» из России, состоящий из более 30 автомобилей, которые везут свыше 200 тонн груза.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» - это лишь поддержка боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

15 февраля в Украину въехал 14-й так называемый «гумконвой» из России.