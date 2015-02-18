Боевики расстреляли колонну военных, выходящих из Дебальцево – Семенченко

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Получил доклад командира подразделения, который держит передовые позиции на "дороге жизни" ближе к Дебальцево. Колонна, выходящая из Дебальцево, на участке дороги осталась без прикрытия танков. Танки террористов вышли на позиции и в упор расстреляли колонну", - заявил Семенченко.

Читайте такжеПорошенко заявил об отводе украинских войск из ДебальцевоПо его словам, "наша артиллерия и «Грады» работают по танкам противника. Идет эвакуация раненых и вывоз погибших. Дорогу держим. Уточняем информацию".