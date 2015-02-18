Боевики расстреляли колонну военных, выходящих из Дебальцево – Семенченко
13:00, 18 февраля 2015Война
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Боевики из танков расстреляли одну колонну украинских военных, которые выходят из Дебальцево.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
"Получил доклад командира подразделения, который держит передовые позиции на "дороге жизни" ближе к Дебальцево. Колонна, выходящая из Дебальцево, на участке дороги осталась без прикрытия танков. Танки террористов вышли на позиции и в упор расстреляли колонну", - заявил Семенченко.
Читайте такжеПорошенко заявил об отводе украинских войск из ДебальцевоПо его словам, "наша артиллерия и «Грады» работают по танкам противника. Идет эвакуация раненых и вывоз погибших. Дорогу держим. Уточняем информацию".
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