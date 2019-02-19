Оккупанты понесли масштабные потери на Донбассе, у бойцов ООС — четверо раненых

18 февраля девять оккупантов уничтожены, один захвачен в плен.

18 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин.

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Кроме того, враг вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении штаба ООС.

В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов уничтожены и один взят в плен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции украинских военных.

Напомним, группа Сил специальных операций, входящая в состав Объединенных сил, 18 февраля захватила в плен боевика российских оккупационных войск.