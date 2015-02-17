В штабе АТО уверяют, что украинские военные продолжают удерживать Дебальцево и Логвиново

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

“Украинские военные контролируют город Логвиново, частично деблокировали и контролируют дорогу на Дебальцево. Сейчас на окраинах города идут жестокие бои, является напряженная ситуация в районе железнодорожного вокзала, но наши военные позиции держат”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеБойцы под Дебальцево просят помощи - могут погибнуть все

Он опроверг информацию некоторых российских СМИ, что украинские военные якобы из-за потерь оставляют позиции под Дебальцево. По словам Лысенко, наоборот боевики несут потери. “Противник теряет все больше и больше людей и техники”, - отметил Лысенко.