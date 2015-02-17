В штабе АТО уверяют, что украинские военные продолжают удерживать Дебальцево и Логвиново
13:34, 17 февраля 2015Война
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В Дебальцево продолжаются ожесточенные бои, украинские военные контролируют город Логвиново.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
“Украинские военные контролируют город Логвиново, частично деблокировали и контролируют дорогу на Дебальцево. Сейчас на окраинах города идут жестокие бои, является напряженная ситуация в районе железнодорожного вокзала, но наши военные позиции держат”, - сказал Лысенко.
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Он опроверг информацию некоторых российских СМИ, что украинские военные якобы из-за потерь оставляют позиции под Дебальцево. По словам Лысенко, наоборот боевики несут потери. “Противник теряет все больше и больше людей и техники”, - отметил Лысенко.
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