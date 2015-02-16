Пресс-центр АТО: Под Дебальцево нет никакого котла
В штабе АТО опровергают информацию об окружении украинских военных под Дебальцево.
Об этом корреспонденту УНИАН заявил руководитель пресс-центра штаба АТО Александр Мотузяник.
“Там нет сейчас никакого котла. Действительно, террористы совершают попытки атаковать наши позиции, вытеснить наши войска. Но никакого котла там нет», - подчеркнул он.
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По словам Мотузяника, «есть соответствующие коммуникации, позволяющие обеспечивать подразделения Вооруженных сил Украины и других военных формирований».
«Однако у нас есть оперативная информация, что террористы получили задание от своих российских кураторов любой ценой захватить Дебальцево. Они не прекращают этих попыток ни днем, ни ночью. Обстрелы, наоборот, усилились”, - отметил Мотузяник.