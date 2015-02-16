В батальоне "Донбасс" сообщили о 3 погибших бойцах с начала перемирия

Об этом на своей странице в Facebook написал командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко.

«Продолжаются минометные обстрелы Широкино под Мариуполем. Части батальона «Донбасс», удерживающие Широкино, несут потери», - написал он.

Читайте такжеБоевики получили приказ от России любой ценой захватить Дебальцево – штаб АТО«Сегодня ранены три человека, все эвакуированы в госпиталь Мариуполя. С момента перемирия потери батальона «Донбасс»: трое погибших, 9 ранены», - добавил Семенченко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, после провозглашения режима прекращения огня в 00:00 15 февраля, по состоянию на 11:00 понедельника, 16 февраля, боевики по меньшей мере 129 раз обстреляли позиции сил АТО.

За минувшие сутки погибли 5 военнослужащих, 25 получили ранения.