Контактная группа по Донбассу сегодня проведет видеоконференцию с боевиками - СМИ

Об этом заявил "вице-спикер" так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт боевиков.

"В видеоконференции примут участие те же лица, что и в минской встрече... От Украины будет участвовать Кучма. Его статус как официального представителя утвержден приказом еще от июля месяца, его полномочия подтверждает и ОБСЕ. Нас это устраивает", - заявил Пушилин.

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При этом он добавил, что некоторые действия Киева идут вразрез с достигнутыми в Минске договоренностями.

"Сегодня на видеовстрече контактной группы я постараюсь донести нашу позицию", - заявил Пушилин.

Напомним, согласно Минским договоренностям с 00:00 15 февраля действует режим прекращения огня. Ранее УНИАН сообщал, что за сутки "режима тишины" боевики нанесли 112 ударов, 88 из них по Дебальцево.