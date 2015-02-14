Украинская артиллерия уничтожила под Широкино скопление техники и живой силы боевиков

13:49, 14 февраля 2015
Война
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Украинская артиллерия нанесла успешный удар по скоплениям техники и живой силы противника на подступах к поселку Широкино.

Украинские военные нанесли удар по врагу / Минобороны

Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила под Широкино близ Мариуполя скопление техники и живой силы боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полк «Азов».

«Только что украинская артиллерия нанесла успешный удар по скоплениям техники и живой силы противника на подступах к поселку Широкино», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеВозле Мариуполя замечен вражеский военный самолет - «Азов»«Широкино практически уничтожено в ходе артиллерийского боя. По селу без перерыва работают вражеские «Грады» и артиллерия. Имеем большое количество раненых. В бой прибывают новые силы. Бойцы «Азова» и других подразделений, в частности рота «Берда» и «Восточный корпус», показывают пример мужества и героизма. Ждем в поддержку подразделения ВСУ», - говорится в сообщении полка.

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