Украинская артиллерия уничтожила под Широкино скопление техники и живой силы боевиков

Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила под Широкино близ Мариуполя скопление техники и живой силы боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полк «Азов».

«Только что украинская артиллерия нанесла успешный удар по скоплениям техники и живой силы противника на подступах к поселку Широкино», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеВозле Мариуполя замечен вражеский военный самолет - «Азов»«Широкино практически уничтожено в ходе артиллерийского боя. По селу без перерыва работают вражеские «Грады» и артиллерия. Имеем большое количество раненых. В бой прибывают новые силы. Бойцы «Азова» и других подразделений, в частности рота «Берда» и «Восточный корпус», показывают пример мужества и героизма. Ждем в поддержку подразделения ВСУ», - говорится в сообщении полка.