В очереди на блокпосту в "ДНР" умер донецкий профессор - СМИ

Крюк являлся заведующим кафедры патологической физиологии медуниверситета в Донецке.

В очереди на одном из блокпостов, расположенном на территории так называемой «ДНР», умер донецкий профессор.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Инцидент случился в четверг, 7 февраля, на подконтрольном боевикам пункте пропуска «Александровка».

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Сообщается, что умер профессор и доктор медицинских наук Юрий Крюк (1944 года рождения). Крюк являлся заведующим кафедры патологической физиологии, стоматологического факультета подконтрольного «ДНР» медуниверситета в Донецке.

По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако, вскрытие еще не проводили, поэтому точная причина смерти будет известна позже.

Напомним, в течение 2018 года во время пересечения линии столкновения на Донбассе в пунктах пропуска умерли более 50 человек.