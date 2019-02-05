Офицер ВСУ показал ликвидированных террористов ''ДНР'' (фото)

Военный назвал имена боевиков, ставших "грузом-200".

В сети показали фото и обнародовали имена нескольких ликвидированных на Донбассе боевиков.

Информацию обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как отметил офицер, Василий Олейник с позывным "Крот" из Донецка ликвидирован 27 января 2019 года.

Также военный сообщил о ликвидации террориста Дмитрия Колесникова. Судя по информации из соцсетей, он был родом из Донецка.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что террористы на Донбассе попытались ответить украинским военным на уничтожение их командного пункта.