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Офицер ВСУ показал ликвидированных террористов ''ДНР'' (фото)

19:07, 05 февраля 2019
Война
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Стало известно о двух ликвидированных оккупантах / news.vice.com/Harriet Salem

Информацию обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как отметил офицер, Василий Олейник с позывным "Крот" из Донецка ликвидирован 27 января 2019 года. 

Также военный сообщил о ликвидации террориста Дмитрия Колесникова. Судя по информации из соцсетей, он был родом из Донецка.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что террористы на Донбассе попытались ответить украинским военным на уничтожение их командного пункта.

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Теги: #ДНР#Донбасс#ВСУ