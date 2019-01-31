Денисова анонсировала передачу украинцев из оккупированного Донбасса

Также омбудсмен попросила координатора СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фриша способствовать предоставлению политзаключенному Грибу неотложной медицинской помощи.

В первую неделю февраля ожидается очередное перемещение с временно оккупированных территорий Донбасса лиц, осужденных до 2014 года.

Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, она встретилась с координатором Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, послом Тони Фришем и обсудила с ним работу гуманитарной подгруппы ТКГ относительно освобождения и обмена заложников и лиц, которых незаконно удерживают на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

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"Возможности обмена остаются одним из главных вопросов. Поэтому мы с господином Фришем отметили, что готовы к обмену в любом формате и пытаемся это сделать. Рассмотрели также вопрос о передаче граждан Украины, которые были задержаны до конфликта. Очередная передача состоится уже в первую неделю февраля", - отметила Денисова.

Кроме того, она обратилась к координатору ОБСЕ по поводу политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в РФ и судят по сфабрикованным обвинениям.

"Выразили свою обеспокоенность и просьбу способствовать предоставлению заключенному гражданину Украины неотложной медицинской помощи, ведь состояние парня сверхкритическое", - добавила омбудсмен.

"Тони Фриш пообещал мне обратиться к представителям МККК, чтобы они, в свою очередь, посетили узника Кремля и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения (Грибу)", - сообщила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2018 года Фриш заявил, что не менее 50 осужденных до войны на Донбассе украинцев хотят отбывать наказание на контролируемой правительством территории.

12 декабря из оккупированного Луганска были перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 человека, которые были осуждены до начала агрессии РФ в 2014 году, и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.

13 декабря из оккупированной Донецкой области были перемещены еще 13 осужденных.