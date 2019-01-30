Задержан организатор канала контрабанды на Донбассе

Работа над перекрытием канала контрабанды длилась несколько месяцев.

На Донбассе задержан организатор канала контрабанды.

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Об этом сообщил руководитель военной прокуратуры Объединенных сил Олег Цицак, передает радио Свобода. «Мы работали над перекрытием канала контрабанды несколько месяцев. На стадии реализации было установлено участие работника правоохранительного органа. Мы только сегодня после обеда задержали еще одного фигуранта – гражданское лицо, которое организовывало этот канал», – отметил Цицак.

30 января ГБР сообщило, что командира воинской части и майора главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Северодонецке Луганской области во время получения $2500 взятки за «непрепятствование в переправке крупных партий сигарет российского производства» из неподконтрольных украинской власти территорий.

Руководитель военной прокуратуры Объединенных сил Олег Цицак рассказал, что на самом деле ни один из командиров частей Вооруженных сил Украины не был задержан на Донбассе в деле о контрабанде. По его словам, в этом деле сотрудник правоохранительного органа арестован. Также в производстве фигурирует военнослужащий, «но далеко не командир части».

Штаб Операции объединенных сил опроверг сообщения в СМИ о задержании в рамках этого дела Героя Украины командира 10 отдельной горно-штурмовой бригады подполковника Василия Зубанича.