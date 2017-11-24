Новый главарь "ЛНР" получал орден от Ющенко и боролся с Плотницким за контроль над контрабандой – СМИ

Сегодня главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий подал в отставку, а его место до «выборов» занял глава «Министерства госбезопасности» Леонид Пасечник.

До событий на Донбассе Пасечник работал в СБУ Луганской области и занимал там серьезную должность - начальника подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К", передает «Страна.юа».

Как отмечает издание, фактически, под его контролем было все перемещение товаров через украино-российскую границу. В 2006 году у Пасечника был крупный успех – на пункте "Изварино" он задержал партию контрабанды ценой почти в 2 миллиона долларов.

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Как пишет сайт "Миротворец", который внес Пасечника в свои списки, правоохранитель тогда "принципиально отказался от взятки". За это в 2007 году президент Ющенко наградил подполковника Пасечника орденом "За вiйськову службу в Українi".

В октябре 2014 года Пасечник становится "министром госбезопасности" у луганских сепаратистов. Носит позывной "Магадан" - его отец работал на золотых приисках, и семья Пасечников в 1975 году переехала жить в Магадан.

Леонид Пасечник окончил Донецкое высшее военно-политическое училище.

В январе 2016 года Пасечник дал интервью сепаратистскому каналу «Анна Ньюс», в котором изложил свои взгляды на происходящее с "республиками" и в Украине. Во время Майдана, говорил Пасечник, «мы все ждали, что Янукович соберется с духом, отдаст приказ – и все это закончится».

По оценке сайта «Укррудпром», занимающегося освещением деятельности финансово-промышленных групп, уже на посту главы «МГБ ЛНР», Пасечник был замешан в ряде коррупционных схем и имел отношение к крышеванию контрабанды.

Сообщается, что в 2015 году между группами Пасечника и Плотницкого развернулась жесткая конкуренция за контроль над контрабандными и другими потоками, внешним проявлением которой стал арест уже бывшего «министра энергетики и угольной промышленности «ЛНР» Лямина без согласия Плотницкого.