На Авдеевском коксохиме после обстрела горит газопровод - гендиректор

21:15, 10 февраля 2015
Война
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В Авдеевке снова подвергся обстрелу коксохимический завод.

На Авдеевском коксохиме горит газопровод / Facebook Муса Магомедов

Из-за обстрела загорелся газопровод, работа прекращена, написал в Facebook генеральный директор завода Муса Магомедов.

"Горит газопровод, временно прекращена выдача кокса, занимаемся ликвидацией последствий обстрела", - написал он.

Читайте такжеАвдеевку из-за обстрелов боевиками коксохима включают в зону АТОРанее, 4 февраля Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.

На момент обстрела в цехах находились люди. Один работник погиб, несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Post by Musa Magomedov.

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