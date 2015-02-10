На Авдеевском коксохиме после обстрела горит газопровод - гендиректор
21:15, 10 февраля 2015Война
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В Авдеевке снова подвергся обстрелу коксохимический завод.
На Авдеевском коксохиме горит газопровод / Facebook Муса Магомедов
Из-за обстрела загорелся газопровод, работа прекращена, написал в Facebook генеральный директор завода Муса Магомедов.
"Горит газопровод, временно прекращена выдача кокса, занимаемся ликвидацией последствий обстрела", - написал он.
Читайте такжеАвдеевку из-за обстрелов боевиками коксохима включают в зону АТОРанее, 4 февраля Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.
На момент обстрела в цехах находились люди. Один работник погиб, несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Post by Musa Magomedov.
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