Украина усиливает оборонительные возможности на море - Полторак

Министр уверяет, что оборонное ведомство делает все возможное для обеспечения присутствия в Азовском море и безопасности морских портов.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, Украина усиливает оборонительные возможности на море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил журналистам в Харькове.

«То, что мы работаем над усилением наших возможностей на море, это правда. То, что мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить наше присутствие в Азовском море, это тоже правда», - сказал он.

Кроме того, Полторак отметил, что Украина делает все возможное для обеспечения безопасности морских портов.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Прокуратура АРК признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

Лефортовский райсуд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля.