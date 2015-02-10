В районе Мариуполя продолжается контрнаступательная операция, украинские военные возвращаются на линию разграничения, закрепленную в Минских договоренностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"Продолжается контрнаступательная операция, организованная против боевиков и террористов, которые постоянно подходили к Мариуполю. Сейчас наши военные возвращаются на линию разграничения, на свои позиции, которые были зафиксированы Минскими договоренностями", - сказал Лысенко.

Также он прибавил, что контрнаступление осуществляет полк "Азов," и он сделает невозможным в дальнейшем обстрел Мариуполя со стороны террористов.