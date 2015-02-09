В Чернигове солдата Нацгвардии посадили на 9 лет за госизмену

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, соответствующий приговор сегодня вынес Деснянский районный суд г. Чернигова.

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Следствием установлено и в суде подтверждено, что солдат предоставлял сведения военного характера представителям спецслужб Российской Федерации. Это, в частности, планы обороны военных городков Национальной гвардии Украины, позывные и радиочастоты, схемы оповещения и боевые расчеты воинской части, а также сведения о солдатах и офицерах своей части, в том числе и тех, которые находились в зоне проведения антитеррористической операции.

Информация предоставлялась по заданию представителей спецслужб РФ, к которым военнослужащий перед тем обратился с просьбой о прохождении службы. Государственным обвинением вина подсудимого доказана в полном объеме.

За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), бывший военный приговорен к 9 годам лишения свободы.