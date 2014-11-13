Экс-сотрудник СБУ, впустивший боевиков в аэропорт Донецка, предстанет перед судом

В мае с.г. офицер, изменив военной присяге, вступил в преступный сговор с боевиками террористической организации «ДНР» и принял участие в захвате административного здания международного аэропорта города Донецк, сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и ожидает приговора суда. За совершение указанного особо тяжкого преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, говорится в сообщении.

Читайте такжеНаливайченко: 4 бывших офицеров СБУ арестованы за измену, 3 - в розыске Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая с.г. на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные боевики «Донецкой народной республики» с требованием вывести украинских военных с территории аэропорта.

27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики не прекращают обстрелы аэропорта.

7 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника СБУ, который в мае обеспечил проникновение боевиков в аэропорт Донецка.